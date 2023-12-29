ختام فعاليات الدورة التدريبية لنادي القيادات الشبابية بسوهاج

شهد الدكتور محمد فريد سوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ختام فاعليات الدورة التدريبية التمهيدية لنادي القيادات الشبابية بسوهاج والمنفذة من قبل الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ( إدارة البرلمان والتعليم المدني) بمركز شباب توشكي بمشاركة عدد ٤٠ شاب وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية وبدمج ذوى القدرات والهمم بحضور يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

قام بادارة المحاضرة الاولى في البرنامج المدرب صلاح عبد الرسول مدرب تعليم مدني بوزارة الشباب والرياضة وتناول مفهوم صناعة القرار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات من خلال ورشة عمل وايضا تناول مفهوم مبادئ السياسية والمشاركة السياسية "تثقيف السياسى " بالمحاضرة الثانية .

وفي الختام تم تكريم المشاركين في البرنامج التدريبي لنادي القيادات الشبابيةبسوهاج وتسليم الشهادات والتقاط الصور التذكارية الجماعية مع قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية بإشراف ومتابعة يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.