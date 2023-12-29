"باريس مصر".. مدينة الشمس تضيء ليلًا

الأقصر تتنزين لـ 2024

كأنها قطعة من أوروبا.. تحولت مدينة الأقصر تزامنًا مع استقبال العام الجديد وأعياد رأس السنة إلى مدينة جديدة تضاهي أرقى المدن الأوروبية وأجملها، لم تتوقف المدينة الجنوبية عن إظهار رونقها المتجدد، وسحر كل من زارها؛ لتبدو في حلة جديدة، تبهر كل زائريها بل وساكنيها ايضا، فالفنادق والمحال التجارية والشوارع، تزينت بشجرة الميلاد والأضواء المختلفة، فأصبحت مدينة الشمس تسحر المارة نهارًا بآثارها وجمالها، ويجذب سحرها ليلًا أنظار زائريها بتلك الأضواء التي تضيء شارع الكورنيش.

عبارات الترحيب بالعام الجديد كـ " Happy New year ، welcome 2024"، تقدمت مداخل فنادق مدينة الشمس، وأخرى حرصت على وضعها بمجسم أعلى الفندق، وزخرفتها بالإضاءات الجذابة؛ احتفالًا بقدوم العام الجديد.

كما حرصت فنادق الأقصر على تزيين مداخلها بأشكال مبهجة من الورود، وأشجار الكريسماس، ومجسمات الهدايا، وأشكال بابا نويل في أجواء من البهجة بمناسبة العام الجديد.

عدسة الوفد رصدت جمال المدينة، فأبرز معالم الأقصر وهو قصر الشتاء " winter palace" ذلك القصر التاريخي المصمم على الطراز الفيكتوري، والذي كانت العائلة المالكة تتخذه مشتى لها؛ فكان أول من نزل به الملك فؤاد، ثم ابنه الملك فاروق، والذي كان له جناحًا خاصًا داخل الفندق ويطلق عليه "رويال سويت"؛ أصبح مزارًا لأبناء المدينة وزائريها؛ لالتقاط الصور التذكارية أمام الفندق التاريخي، الذي تم افتتاحه قبل 120 عامًا.



قصر الشتاء، أصبحت الأضواء تحيطه من كل جانب، فبساحته الأمامية التي تتقدم مدخل القصر، زرعت أجمل الزهور وتم إضاءة المنطقة المتاخمة له ناحية كورنيش النيل بألوان إضاءة مختلفة؛ فالأشجار الممتدة على جانبي القصر بطريق الكورنيش، تزينت بأسلاك ديكورية ذات أشكال متعددة، كما تم تزيين الطريق بالورود مختلفة الألوان.

قصر الشتاء_ تصوير أسماء حموده

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم غسل الأرصفة، وتكثيف أعمال النظافة، كما تم التشديد على رفع أية إشغالات بمناطق المدينة؛ بهدف الظهور بشكل يليق بالأقصر خلال احتفالات أعياد رأس السنة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر يولي المدينة اهتمامًا كبيرًا حرصًا على مكانة الأقصر السياحية، خاصة مع حلول العام الجديد حيث تمثل الأقصر وجهة مرغوبة للسائحين في الشتاء.

وأكد رئيس المدينة أن محافظ الأقصر وجه بالاهتمام بالوجه الجمالي والحضاري للمدينة، باعتبار أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، والذي تستقبل خلاله الفنادق سائحي الجنسيات المختلفة؛ للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.