القبض على 4 عناصر إجرامية تخصصوا في سرقة الهواتف بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من تحقيق النتائج الإيجابيةالتالية:- ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية ") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" مُتخذين من دائرة مركز شرطة ادكوب البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.



وفي سياق منفصل استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث فى واقعة مستريح قويسنا لاستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 11.5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالمنوفية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا من عدد من (المواطنين - مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز).. لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (11 مليونا و563 ألف جنيه) بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح بصفة دورية وعدم التزامه بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر وقع حادث تصادم مروع على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي في قرية عرب العوامر، مركز الفتح. في هذا الحادث، تصادمت سيارتين كانت إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، مما تسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وفحص مكان الحادث والمعاينة الأولية أظهرت آثار الاصطدام القوي بين السيارتين، مما أسفر عن وفاة الأشخاص الستة. الضحايا تم تحديدهم على أنهم "حسام حسن عبدالفتاح" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان المنيا، و"شعبان عبدالمجيد فهمي" البالغ من العمر 30 عامًا من سكان كفر الشيخ، و"أحمد أشرف محمد" البالغ من العمر 25 عامًا من سكان المنيا، و"أحمد محمد علي" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان البداري، و"محمد زين العابدين" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان درنكة، و"محمود حنفي" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان البداري.