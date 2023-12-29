الأحد.. محاكمة متهمين حاولوا التخلص من أجنبيين لسرقتهما بقصر النيل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأحد المقبل، محاكمة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة حاولوا إنهاء حياة أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.

أوضحت التحقيقات، أن شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – هاتفي محمول) ولاذا بالفرار.