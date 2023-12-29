غزل المحلة يهنئ مدربه لحصوله على الرخصة التدريبية الآسيوية C

حرص مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسـة المهندس / وليد خليل على تهنئة الكابتن ناصر فاروق مدرب حراس المرمى بمناسبة حصوله على الرخصـة التدريبـة للمستوى C من الاتحاد الأسيـوي لكرة القدم بعد حضور الدورة التي يستضيفها الاتحاد العُماني لكرة القدم في ولايـة مسقط .



وكان غزل المحلة بقيادة المدير الفني حسام عبد العال اختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري المحترفين.





وقد ضمت القائمة 22 لاعباً هم :

عمرو شعبان , محمود الحضري , أحمد فوزي , عمرو الجزار , محمد حجازي , أوشا , محمد جابر , محمود مسعد , أحمد طارق , محمد أبو الحمد , خالد الإخيميمي , محمود علاء , محمود غالي , أحمد حجي , أحمد سوداني , عموري , رجب مارو , أحمد مجدي , شيكو محارب , عمرو مصطفى , عبده يحيى , مصطفى ديشا.

الجدير بالذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق.

