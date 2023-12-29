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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير تربوي: السيسي ربط التعليم الفني بسوق العمل

التعليم الفني
التعليم الفني

كشف الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، تفاصيل النقلة النوعية التي شهدتها البلاد في التعليم الفني والصناعي، وأرجع التطوير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير كوادر من العمالة الماهرة والمدربة والمؤهلة.

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خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2024

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فتح باب التقديم في التعليم المدمج بجامعة القاهرة غدًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن المدارس الفنية والصناعية جرى تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير أداء الطلاب في تلك المدارس.

افتتح جامعات تكنولوجية

وأكد أنه جرى افتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية التي تعمل على الربط بين سوق العمل والدراسة الأكاديمية، والتي ستوفر المهارات والقدرات وتلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، بجانب ضمان حصول الخريج على وظيفة مطلوبة فور تخرجه.

وتابع: “المدارس الفنية تم تطويرها لأول مرة في تاريخ مصر بتوفير الجانب الميداني وإلحاقها بورش ومصانع والعديد من المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بسوق العمل، ورجال الأعمال الشرفاء في مصر ساهموا بالفعل في دعم التعليم الصناعي بافتتاح مؤسساتهم ومصانعهم لطلاب المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية لتلقي التدريب اللازم الذي يؤهلهم للعمل فور التخرج”.

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