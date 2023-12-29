خبير تربوي: السيسي ربط التعليم الفني بسوق العمل

كشف الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، تفاصيل النقلة النوعية التي شهدتها البلاد في التعليم الفني والصناعي، وأرجع التطوير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير كوادر من العمالة الماهرة والمدربة والمؤهلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن المدارس الفنية والصناعية جرى تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير أداء الطلاب في تلك المدارس.

افتتح جامعات تكنولوجية

وأكد أنه جرى افتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية التي تعمل على الربط بين سوق العمل والدراسة الأكاديمية، والتي ستوفر المهارات والقدرات وتلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، بجانب ضمان حصول الخريج على وظيفة مطلوبة فور تخرجه.

وتابع: “المدارس الفنية تم تطويرها لأول مرة في تاريخ مصر بتوفير الجانب الميداني وإلحاقها بورش ومصانع والعديد من المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بسوق العمل، ورجال الأعمال الشرفاء في مصر ساهموا بالفعل في دعم التعليم الصناعي بافتتاح مؤسساتهم ومصانعهم لطلاب المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية لتلقي التدريب اللازم الذي يؤهلهم للعمل فور التخرج”.