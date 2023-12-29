عاجل
وزيرة الهجرة: عام 2024 سيشهد مزيد من الإنجازات لصالح أبناء مصر بالخارج دواعي أمنية تُلغي حفل محمد منير ومسار إجباري
الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

موكب جنائزي في نيويورك لوقف عدوان الاحتلال في غزة (فيديو)

موكب جنائزي في نيويورك
موكب جنائزي في نيويورك

تشهد الولايات المتحدة، تحركات شعبية تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة.

txt

فلسطين تطالب بموقف دولي جريء لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة

txt

دخول 60 شاحنة مساعدات و4 وقود إلى غزة

txt

جيش الاحتلال يكشف حصيلة القتلى والمصابين في غزة

وشارك مئات المتظاهرين متشحين بالسواد، حاملين دمى تمثل قتلى الأطفال الفلسطينيين في موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الفصف الصهيوني على غزة.

وسار موكب المتظاهرين على صوت قرع الطبول خلف لافتة مكتول عليها : "وقف إطلاق النار الآن"، وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن.

استشهاد 21 ألف فلسطيني منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة

على جانب آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن 20 شخصًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل عدة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

مواد متعلقة

فلسطين تطالب بموقف دولي جريء لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة

دخول 60 شاحنة مساعدات و4 وقود إلى غزة

جيش الاحتلال يكشف حصيلة القتلى والمصابين في غزة

ضباط إسرائيليون قُتلوا بعدما أهدوا عملياتهم الإجرامية في غزة لعائلاتهم

رشقة صاروخية تضرب مستوطنات غزة وصفارات الإنذار تنطلق

باحث: بناء الهلال الأحمر مخيم بـ"خان يونس" قفزة في الجهود المصرية لدعم غزة

20 شهيدًا وعشرات المفقودين في قصف على مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة

كيف كشف العدوان على غزة زيف إيران؟ (شاهد)
الجريدة الورقية