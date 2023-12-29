موكب جنائزي في نيويورك لوقف عدوان الاحتلال في غزة (فيديو)

تشهد الولايات المتحدة، تحركات شعبية تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة.

وشارك مئات المتظاهرين متشحين بالسواد، حاملين دمى تمثل قتلى الأطفال الفلسطينيين في موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الفصف الصهيوني على غزة.

وسار موكب المتظاهرين على صوت قرع الطبول خلف لافتة مكتول عليها : "وقف إطلاق النار الآن"، وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن.

استشهاد 21 ألف فلسطيني منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة

على جانب آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن 20 شخصًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل عدة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.