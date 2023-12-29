الأمن العام يضبط تجار العملة في الغربية

يكثف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، بالتنسيق أجهزة وزارة الداخلية، جهوده؛ لضبط جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط حداد بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

في سياق منفصل استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث فى واقعة مستريح قويسنا لاستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 11.5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالمنوفية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا من عدد من (المواطنين - مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز).. لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (11 مليونا و563 ألف جنيه) بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح بصفة دورية وعدم التزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى سياق أخر وقع حادث تصادم مروع على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي في قرية عرب العوامر، مركز الفتح. في هذا الحادث، تصادمت سيارتين كانت إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، مما تسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

فحص مكان الحادث والمعاينة الأولية أظهرت آثار الاصطدام القوي بين السيارتين، مما أسفر عن وفاة الأشخاص الستة. الضحايا تم تحديدهم على أنهم "حسام حسن عبدالفتاح" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان المنيا، و"شعبان عبدالمجيد فهمي" البالغ من العمر 30 عامًا من سكان كفر الشيخ، و"أحمد أشرف محمد" البالغ من العمر 25 عامًا من سكان المنيا، و"أحمد محمد علي" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان البداري، و"محمد زين العابدين" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان درنكة، و"محمود حنفي" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان البداري.