الجمعة 29 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جسم مجهول يخترق المجال الجوي البولندي والرئيس يجتمع بقادة الجيش

الرئيس البولندي أندريه
الرئيس البولندي أندريه دودا

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى عقد "اجتماع عاجل" مع وزير الدفاع وقادة الجيش على خلفية اختراق جسم مجهول المجال الجوي للبلاد من اتجاه الحدود الأوكرانية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفاد مكتب الرئاسة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، نقله راديو بولندا اليوم الجمعة - بأن الرئيس سيعقد اجتماعا عاجلا اليوم مع وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش ورئيس الأركان العامة للجيش البولندي وقائد العمليات في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكان الجيش البولندي قد أعلن في وقت سابق اختراق جسم مجهول للمجال الجوي البولندي من اتجاه الحدود الأوكرانية، فيما قام قائد العمليات للقوات المسلحة البولندية على الفور بحشد القوات ووضع الموارد المتاحة تحت تصرفه.

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