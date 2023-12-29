الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الصورة الأولى لمركبة منفذ عملية الدهس بعد تصفية قائدها

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

نفذ شاب فلسطيني عملية دهس قرب مستوطنة قرب الخليل.

وارتفع عدد الإصابات إلى 4 في صفوف المستوطنين، بينهم 2 في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس قرب الخليل.

وأنباء عن وقوع إصابات بين جنود الاحتلال، وأطلق جيش الاحتلال النار على منفذ عملية الدهس.

على جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، عن استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2)  وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس :"قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

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