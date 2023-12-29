محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية نتائج أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح الأحد ٢٤ ديسمبر واستمرت لمدة ٥ أيام، حتي الخميس ٢٨ ديسمبر ، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة؛ للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ومن الجدير ذكره، أن الحملة القومية استهدفت حوالي ٢٣٩ ألف طفل من عُمر يوم وحتى ٥ سنوات، بإجمالي ٥.٩١٥ زجاجة من الطعوم المنصرفة، من خلال ٩٦٠ فريق ثابت بالمراكز والوحدات الصحية ومتحرك من شقة لشقة؛ لوصول التطعيم بلقاح شلل الأطفال لجميع الأطفال المستهدفين دون سن الخامسة، وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية والاطمئنان على سير الحملة والتغطية الكاملة للمحافظة.

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أنه تم الإعداد للحملة من خلال وضع خطة شاملة للتغطية الجغرافية للمحافظة، بمعرفة مسئولي الوقائي بالإدارات الصحية، وتحديد خطوط سير الفرق والتي تم تدريبها مسبقًا على أعمال التطعيمات، والإشراف المستمر على المستهدف اليومي للحملة بجميع الإدارات الصحية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مسائي لمناقشة النتائج وتلافي أي معوقات؛ بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

هذا وقد تابع "بشارة" مد الحملة القومية للتطعيم ليوم أخر، لمن فاتهم التطعيم والوصول للعدد للمستهدف من الأطفال، وأكد على أنه لابد من الاستمرار في حملات التوعية للمواطنين بأهمية حملات التطعيم؛ للحفاظ على أبنائنا من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام والعمل على الوصول إلى تحقيق المستهدف من هذه الخطة وإعلان خلو مصر من هذا المرض.