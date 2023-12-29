قرعة حج الجمعيات الأهلية.. 268 حاجًا أساسيًا و88 احتياطيًا للمنيا

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الخميس، القرعة الإلكترونية العلنية لإختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وحصلت محافظة المنيا على 268 حاجًا أساسيًا و88 احتياطيًا، وذلك في القرعة التي أجريت اليوم، وبلغ إجمالي عدد الحجاج المرشحين من محافظة المنيا 356 حاجًا، منهم 268 أساسيًا و88 احتياطيًا، وأكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج.

ولفت ، إلى أنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران بإستخدام مطار المدينة المنورة ، سواء في الذهاب أو العودة، وذلك حرصًا على راحة الحجاج، وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق الكامل بين التضامن الإجتماعي و الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة ، للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للإشتراطات المعلنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى، بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، وذلك بحد أقصى أسبوعًا لإتمام الإجراءات، وتقدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، ياسر بخيت وأماني تامر وكيل المديرية، بالتهنئة للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بالمنيا، متمنين لهم حجًا مبرورًا وذنبا مغفورًا.