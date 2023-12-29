محطات في تاريخ كأس آسيا.. نمور كوريا تسيطر وغياب عربي متواصل (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق النسخة 18 لبطولة كأس آسيا التي تقام في دولة قطر بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة.

ومرت كأس آسيا منذ إنطلاقها للمرة الأولى عام 156 بالعديد من المحطات التاريخية حتى وصلت إلى شكلها الحالي.

سيطرة كورية في النسخ الأولى لكأس آسيا

فرض منتخب كوريا الجنوبية سيطرته على البطولة في بداية إنطلاقها حيث إستضافت هونج كونج النسخة الأولى في عام 1956 بمشاركة 4 منتخبات فقط، هي منتخب هونج كونج وكوريا الجنوبية والكيان الصهيوني ومنتخب فيتنام الجنوبية.

ونجح المنتخب الكوري في حصد لقب أولى البطولات التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد بين الأربع منتخبات.

وفاز المنتخب الكوري على الكيان الصهيوني وفيتنام الجنوبية وتعادل أمام هونج كونج ليتوج بطلاً لأول نسخ كأس آسيا.

وواصلت كوريا الجنوبية هيمنتها في النسخة التالية عام 1960 عندما إستضافت البطولة على أرضها.

ولُعبت البطولة بنفس النظام السابق بمشاركة 4 منتخبات هي كوريا الجنوبية والصين وفيتنام الجنوبية والكيان الصهيوني.

ونجح منتخب كوريا في الفوز بجميع مبارياته ليحافظ على اللقب الآسيوي.

استمر النظام نفسه في النسخة التالية عام 1964، ثم إستضافت إيران النسخة الرابعة للبطولة عام 1968 والتي شهدت زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 5 منتخبات هي إيران وهونج كونج والصين وبورما والكيان الصهيوني.

ونجح منتخب إيران في حصد اللقب بعد الفوز في جميع مبارياته.

غياب عربي متواصل عن كأس آسيا

شهدت النسخ الـ 4 الأولى غياب كامل للمنتخبات العربية عن التواجد ببطولة كأس آسيا إعتراضاً على مشاركة الكيان الصهيوني.

وبدأت المنتخبات العربية المشاركة في الابطولة بداية من نسخة عام 1972 والتي أقيمت في تايلاند، حيث شارك منتخبي العراق والكويت.

وفي النسخة التالية 1976 إرتفع عدد المنتخب العربية المشاركة إلى 3 منتخبات هم السعودية والعراق والكويت الذي نجح في التأهل للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام إيران بهدف دون رد.

إستمرت المشاركة العربية في البطولة حتى نجح الكويت في حصد أول ألقاب العرب في البطولة التي استضافتها عام 1980 على حساب كوريا الجنوبية، وشهدت تلك البطولة مشاركة 4 منتخبات عربية.