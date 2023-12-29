الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فلسطين تطالب بموقف دولي جريء لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة

حرب غزة
حرب غزة

ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتعامل مع الاحتلال ومواجهته بجراءة واتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا.

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وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال يختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة أولا، مؤكدة أن الاحتلال يواصل إجراءاته الأحادية غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

اعتقال 10 فلسطينيين في الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

و قالت مصادر أمنية فلسطينية اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم "الأمعري" في رام الله بوسط الضفة، وشابا من "طوباس" شمال شرق الضفة، واثنين من "الخليل" جنوبها، وأربعة من "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية، وطفلًا من محافظة "أريحا" شرق الضفة. 

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية حي "سطح مرحبا" الراقي في مدينة "البيرة" الملاصقة لرام الله ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، والواقعة بقلب مُحافظة "رام الله والبيرة". 

 ووقعت غالبية الاعتقالات الليلة الماضية في مُخيمات في قلب المُحافظات المذكورة، واقتحمت قوات الاحتلال كذلك قرية "دير أبو مشعل" شمال غرب رام الله، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين لم تعلنه الأجهزة الأمنية على وجه التحديد، ولم تنشر حتى الآن مؤسسات الأسرى بيانًا بشأنه.

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