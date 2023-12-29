ترامادول بالملايين.. ضبط عصابة الأقراص المخدرة بالبحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية")تخصص نشاطهماالإجرامى فىالإتجار بالأقراص المخدرةوترويجها على عملائهمامُتخذان من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهماالإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (17 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى")وبمواجهتهما إعترفابحيازتهماللأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 واحد مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.