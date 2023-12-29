الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قاض يلزم سيدة بنشر صورة العلم التركي على السوشيال ميديا.. تفاصيل

علم تركيا
علم تركيا

أصدر قاض تركي حكمًا ساخرًا، بعدما ألزم سيدة تركية بنشر صورة العلم الوطني التركي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر كامل، بعدما نشرت صورة زعيم حزب العمال الكردستاني، وذلك في مدينة أرضروم التركية.

 

قرار القاض يثير الجدل في تركيا

وتعتبر السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية ويحظر نشاطها داخل أراضي الجمهورية.

أثار قرار القاض حالة من الجدل والنقاش بين المحامين والمختصين القانونيين، الذين تساءلوا حول مدى شرعية الحكم.

 

نشرت صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني

وكانت السيدة نشرت عبر حسابها صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الأنشطة الانفصالية، وهو ما اعتبرته السلطات جريمة جنائية، وعملية ترويجية لمنظمة محظورة، ووجهت لها تهمة التعامل مع المنظمة.

ويعاقب القانون التركي الجنائي في هذه الحالة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إلا أن القاضي أطلق سراح السيدة بعد تعهدها بعدم المغادرة، والحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.

كما عوقبت بنشر صورة العلم الوطني التركي على صفحاتها في شبكات التواصل لمدة شهر.

 

انتهاك للقانون

غرفة المحامين وصفت القرار بأنه انتهاك للقانون، وأرسلت شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في تركيا، طالبت فيه بمحاسبة القاضي.

 

 

 

مواد متعلقة

عاجل.. القسام تُفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية شمال مخيم البريج

ضباط إسرائيليون قُتلوا بعدما أهدوا عملياتهم الإجرامية في غزة لعائلاتهم

رشقة صاروخية تضرب مستوطنات غزة وصفارات الإنذار تنطلق

القسام تنشر مشاهد لجنود إسرائيليين يسرقون محالًا تجارية في مدينة الخليل

وزير الري يوجه بالإستفادة من التجارب العالمية لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة

حزب الله يستهدف أجهزة تجسس وموقعين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

إطلاق صاروخ لبناني وصفارات الإنذار تدوي داخل عدة مستوطنات إسرائيلية

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين في مستوطنة كوخاف يعقوب بغزة
الجريدة الورقية