قاض يلزم سيدة بنشر صورة العلم التركي على السوشيال ميديا.. تفاصيل

أصدر قاض تركي حكمًا ساخرًا، بعدما ألزم سيدة تركية بنشر صورة العلم الوطني التركي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر كامل، بعدما نشرت صورة زعيم حزب العمال الكردستاني، وذلك في مدينة أرضروم التركية.

قرار القاض يثير الجدل في تركيا

وتعتبر السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية ويحظر نشاطها داخل أراضي الجمهورية.

أثار قرار القاض حالة من الجدل والنقاش بين المحامين والمختصين القانونيين، الذين تساءلوا حول مدى شرعية الحكم.

نشرت صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني

وكانت السيدة نشرت عبر حسابها صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الأنشطة الانفصالية، وهو ما اعتبرته السلطات جريمة جنائية، وعملية ترويجية لمنظمة محظورة، ووجهت لها تهمة التعامل مع المنظمة.

ويعاقب القانون التركي الجنائي في هذه الحالة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إلا أن القاضي أطلق سراح السيدة بعد تعهدها بعدم المغادرة، والحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.

كما عوقبت بنشر صورة العلم الوطني التركي على صفحاتها في شبكات التواصل لمدة شهر.

انتهاك للقانون

غرفة المحامين وصفت القرار بأنه انتهاك للقانون، وأرسلت شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في تركيا، طالبت فيه بمحاسبة القاضي.