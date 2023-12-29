توفر البصل بسعر 18جنيهًا للكيلو في كفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين ، توفير وإتاحة السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين في معرض السلع الأساسية المخفضة، وذلك بالمنطقة اللوجستية أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين للعمل من الساعة ١١ صباحًا وحتى الساعة ٨ مساءً يوميا.

وأكد نورالدين أن جميع السلع الغذائية المطلوبة، أصبحت متوفرة وبأسعار معقولة، ومن بينها البصل بسعر الكيلو الواحد ١٨ جنيهًا، وأنه يتابع ذلك بنفسه، وشدد محافظ كفرالشيخ على مسؤولي التموين ومباحث التموين بشن حملات تموينية مكثفه على التجار لضبط التجار المتلاعبين منهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدا أنه لن يسمح بالتلاعب في الأسعار .