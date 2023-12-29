ملاك الرحمة يخطف روح جزار بسلاح أبيض في البحيرة

تلقى قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة جزار، وبسؤال شقيقته اتهمت ممرض، بالتعدى على شقيقها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وعللت ذلك لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل استمعت نيابة العطارين، لأقوال ٦ أشخاص من ضحايا واقعة عاطلين لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم بزعم العلاج باستخدام أساليب الدجل والسحر فى الدقى والعطارين وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن تحديدهما وضبطهما ضبط عاطل، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى).



وضبط عاطل، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والسحر نظير مبلغ مالى وذلك من خلال الصفحتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و " ه.ع.ح" و " أ.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ،مع عزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 سنوات ، وإلزام كل منهم برد مبلغ مالي قدرة مائة وثلاثون ألف جنيه ، ومعاقبة المتهم " م.ع.م" بالحبس لمدة سنة، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 37882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ،بقيام المتهمين بالاستيلاء علي قطع نحاس من محل عملهم باحدي الشركات العامة .

تبين من التحقيقات ، أن المتهمين من الاول حتي الثالث كل من " ح.م.ح" سائق درجة ثالثة و " ه.ع.ح" ميكانيكي ، و " أ.ح.ع" سائق ، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، استولوا بغير حق علي قطع نحاس والمملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها ووضعها في من الشركة بالاستعانة بالمتهم الرابع " م.ع.م" عامل ، ، وأن قيمة تلك القطع النحاس يقدر قيمتها بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه ، وتم ضبطهما ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.