أبيض في أسود.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقة قوامها

اعتادت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، خلال تروجيها لبرنامجها الجديد " شاي بالياسمين".

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة كلاسيكية ناعمة، حيث ارتدت فستان مجسم، قصير، بأكمام طويلة، صمم من قماش الكريب باللون الأسود زين بقماش الحرير لعمل فيونكة من حول رقبتها مع تزينه بالازرار الذهبية من الأمام.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب أو يَاسمين سيد عبد اللطيف الخطيب هي مذيعة وفنانة تشكيلة وكاتبة مصرية مشهورة، وابنة الناشر سيد الخطيب، وهي من مواليد عام 1981 م في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، التي عاشت وترعرعت فيها، وقد بدأت ياسمين في عام 2010 م كتابة المقالات، ولا سيما المقالات السياسية والتشكيلية أيضًا، وذلك في عدة مجالات من أهمها مجلة الوطن والأحرار والدستور، ثم ترأست قسم التحرير في مجلة صوت الأمة، لتدخل من بعدها إلى مجال الإعلام التلفزيوني.

