3 مطارنة يترأسون صلاة رأس السنة بكنائس قنا

استعدت كنائس محافظة قنا، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأعياد رأس السنة وذكري ميلاد السيد المسيح ـــ عليه السلام، الذي تحتفل بها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية فى 7 يناير سنويًا.

وتُقام مساء يوم الأحد القادم، الموافق اليوم الأخير من سنة 2023، صلاة القداس، بمدن وقري شمال وجنوب المحافظة، وتمتد الصلاة من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الثانية عشر؛ وحلول العام الجديد.

فى جنوب المحافظة، التي تضم إيبارشية قوص ونقادة، يترأس صلاة القداس أنبا بيمن، مطران قوص ونقادة، ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع القدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفى مدينة قنا، عاصمة الإقليم، يترأس صلاة قداس رأس السنة، أنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا وتوابعها، وتُقام الصلاة بالكنيسة المرقصية وسط مدينة قنا، كما جرت التقاليد.

وفى مدينة دشنا، وسط محافظة قنا، يترأس أنبا تكلا مطران دشنا، صلاة قداس رأس السنة، بالكنيسة الرئيسية وسط مدينة دشنا.

وفى شمال المحافظة، تقام الصلوات بكنائس إيبارشية نجع حمادي التي تضم مركزي فرشوط وأبوتشت وتوابعهما من القري، ومن المنتظر أن يُقيم الصلوات فى الكنائس قساوسة الإيبارشية.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي؛ شمال محافظة قنا، بوفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وتوابعهم من قري، فى النصف الثاني من ديسمبر 2022، وعيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ، لجنة مكونة أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط، لإدارة الإيبارشية ولحين اختيار وسيامة أسقف جديد، من المنتظر إعلانه فى شهر مارس القادم.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إبراشيات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدمها إبراشية قنا، وقوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا الواقعة وسط المحافظة