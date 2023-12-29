اليوم.. الأهلي يواجه الطيران في دوري سيدات اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق الطيران اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.



وتقام المباراة على صالة الانتاج الحربي، في السادسة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

واختتم الأهلي تدريباته أمس على صالة النادي، وعقد خلالها المدرب محمد عادل جلسة فنية للوقوف على الجوانب التكتيكية قبل مواجهة الطيران.

وتمكن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي من الفوز على فريق سموحة، بنتيجة 36-32، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.