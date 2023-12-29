المصري للشؤون الخارجية: يجب توحيد الصوت الفلسطيني (فيديو)

قال الدكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ الدبلوماسية المصرية لم تنتظر لحظة دون جهد في كل الاتجاهات وذلك في القضية الفلسطينية، حيث تقدم اقتراحا تلو الآخر وترى بمنتهى الواقعية السياسية أنه يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات منذ اليوم الأول للمشكلة في 7 أكتوبر 2023.

تضييع الوقت مشكلة خطيرة

وأضاف “حلمي" في حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “تضييع الوقت مشكلة خطيرة ويجب على الإدارة الفلسطينية بأصواتها المتعددة أن تصل إلى صوت فلسطيني واحد لأننا نرى أشياءً على الأرض تثير الأسئلة وتعطي الفرصة لإسرائيل كي تفعل ما تشاء”.

يوجد هناك صوتا فلسطينيا موحدًا

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: “لو كان هناك صوتا فلسطينيا موحدا لاختلف الأمر كثيرا، حيث صرحت صحيفة لو فيجارو الفرنسية بأن خالد مشعل القيادي في حركة حماس أكد أن الحركة منفتحة على الاعتراف بإسرائيل وهذا تغيير كبير في المنهج، والمتابع للتحليل السياسي لا يتفاجأ، لكن هذا التصريح يصلح أن نسميه مفاجأة بالمعنى اللغوي”.

