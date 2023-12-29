استشهاد 8 شهداء في قصف إسرائيلي شرق رفح

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على شرق رفح في قطاع غزة، مضيفة: "ارتقاء 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح جنوبي غزة".

جيش الاحتلال يبدأ توغله في مناطق البريج

وقالت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”: "جيش الاحتلال يبدأ توغله في مناطق البريج والنصيرات بغزة، علاوة على استهداف طائرات إسرائيلية مسيرة عدة مناطق في بيت لاهيا".

5 شهداء إثر قصف للاحتلال استهدف فلسطينيين

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن استشهاد 5 شهداء إثر قصف للاحتلال استهدف فلسطينيين في بيت حانون، علاوة على وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفسطينية، قال أمس إنّ الواقع في ‏غزة مؤلم للغاية، وبخاصة المنظومة الصحية حيث تتلقى يوميا ضربات موجعة من ‏قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى استشهاد 312 من الكوادر الصحية منذ بداية ‏العدوان، من بينها نماذج وطاقات بشرية نوعية وتم اعتقال 99 من الكوادر الطبية ‏على رأسهم مدراء مستشفيات شمال وقطاع غزة، كل ذلك يجعل المنظومة الصحية ‏هشة منهارة بشكل كبير. ‏

وأضاف "القدرة"، في مداخلة مع قناة "القاهرة ‏اإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف على نحو مركز كل مستشفيات قطاع غزة، وبدأ ‏ذلك مع بداية العدوان حيث خنق المنظومة الصحية ومنع إدخال الامدادات الطبية ‏والوقود وقطع الكهرباء والماء عن المستشفيات والأحياء السكنية، مشددًا على أن ‏المنظومة الصحية في شمال القطاع أبيدت بالكامل وأنهى الاحتلال الوجود الصحي ‏في شمال قطاع غزة وبات أكثر من 800 ألف نسمة في هذه المنطقة دون خدمات ‏صحية تماما. ‏

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفسطينية‏، ان الاحتلال استهدف المؤسسات ‏الصحية حيث قصف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى عن الخدمة و53 ‏مؤسسة ومركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بشكل تام، بالإضافة إلى 104 سيارة ‏إسعاف وخرجت عن الخدمة بعد التدمير الكامل. ‏

