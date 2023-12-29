أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود قـصف بالرشاشات الثقيلة على بلدة البستان جنوب لبنان، ويكثف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية، لحض "دول القرار" على الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، كما يكثف اتصالاته الداخلية في إطار السعي لضبط الوضع وعدم الانجرار وراء ردات فعل تعطي مبررًا للاحتلال الإسرائيلي لتصعيد عدوانه.

القصر الرئاسي في لبنان

ومن المقرر، بحسب جدول المواعيد الجاري إعداده، أن يشهد القصر الرئاسي في لبنان بعد رأس السنة مباشرة، سلسلة زيارات دبلوماسية دولية وعربية، لمتابعة الأوضاع والسعي إلى وقف المواجهات، بالتزامن مع اتصالات محلية لبت الملفات العالقة أو المؤجلة وفي مقدمها ملف التعيينات العسكرية.

يذكر أن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفسطينية، قال أمس إنّ الواقع في ‏غزة مؤلم للغاية، وبخاصة المنظومة الصحية حيث تتلقى يوميا ضربات موجعة من ‏قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى استشهاد 312 من الكوادر الصحية منذ بداية ‏العدوان، من بينها نماذج وطاقات بشرية نوعية وتم اعتقال 99 من الكوادر الطبية ‏على رأسهم مدراء مستشفيات شمال وقطاع غزة، كل ذلك يجعل المنظومة الصحية ‏هشة منهارة بشكل كبير. ‏

قوات الاحتلال

وأضاف "القدرة"، في مداخلة مع قناة "القاهرة ‏الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف على نحو مركز كل مستشفيات قطاع غزة، وبدأ ‏ذلك مع بداية العدوان حيث خنق المنظومة الصحية ومنع إدخال الامدادات الطبية ‏والوقود وقطع الكهرباء والماء عن المستشفيات والأحياء السكنية، مشددًا على أن ‏المنظومة الصحية في شمال القطاع أبيدت بالكامل وأنهى الاحتلال الوجود الصحي ‏في شمال قطاع غزة وبات أكثر من 800 ألف نسمة في هذه المنطقة دون خدمات ‏صحية تماما. ‏

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفسطينية‏، ان الاحتلال استهدف المؤسسات ‏الصحية حيث قصف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى عن الخدمة و53 ‏مؤسسة ومركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بشكل تام، بالإضافة إلى 104 سيارة ‏إسعاف وخرجت عن الخدمة بعد التدمير الكامل. ‏

