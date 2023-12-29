وزير مالية الاحتلال: لن أدفع شيكلا واحدا لغزة طالما أنا في منصبي

أكد وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلإيل سموتريش، أمه لن يذهب أي شيكل إلى قطاع غزة طالما هو موجود في منصبه، مشددا على احترامه إلى أمريكا.

وارتفع مستوى العجز فى الموازنة العامة الصهيونية عن شهر نوفمبر الماضى إلى ما يعادل 3.4% من الناتج المحلى الكلي للاحتلال مسجلا قيمة قدرها 62.3 مليار شيكل عن فترة ال12 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي، بسبب الحرب على غزة.

عجز ميزانية الاحتلال بسبب حرب غزة

ويتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الاسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري في مقابل تقديرات أولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذي أربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية و ارهق الوضع الاقتصادي للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن .

وصعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر الماضي على هذا النحو بعد ان كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1 % من ناتج اسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2 % بنهاية اكتوبر الماضى .

وبلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 1.7 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لاسرائيل فى نوفمبر 2022 .

كما بلغ حجم الانفاق الحكومي هذا العام في إسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضى الى 445 مليار شيكل ، و بلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 8ر5 مليار شيكل .