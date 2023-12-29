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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفيحاء في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

يلتقي الهلال مع الفيحاء مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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يهدف الهلال للفوز على الفيحاء من أجل مواصلة تعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما يعتلي الجدول برصيد 50 نقطة.

شارك الهلال في 18 مباراة نجح في الانتصار 16 لقاء، وتعادل في مباراتين دون تلقي أي خسارة، سجل لاعبوه 57، ولم تتلقى شباكه سوى 9 أهداف فقط.

بينما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر، ويملك في رصيده 19 نقطة، بعد تحقيقه الانتصار في 4 مباريات، والتعادل في 7 وخسارة 7 مثلهم، سجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 29 آخرين.
 


تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفيحاء:


في حراسة المرمى: ياسين بونو 
في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - ميشيل.
خط الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

 

توقيت مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي:

تنطلق مباراة الهلال والفيحاء في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.
 

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