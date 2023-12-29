الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تعدم 4 أشخاص على صلة بالموساد الإسرائيلي

علم أيران
علم أيران

قالت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء، إن السلطات أعدمت، اليوم الجمعة، 4 مخربين على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وذكرت الوكالة، أنه تم  إعدام 4 عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، صباح اليوم، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد.

على جانب آخر، اعترضت سفن أمريكية، طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقتها ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة- أن هذا الحادث لم يسفر عن أضرار أو خسائر بشرية، مشيرة إلى أن هذه المحاولة هي الـ22 من جانب الحوثيين للهجوم على الملاحة الدولية منذ الـ19 من أكتوبر الماضي.


 

 

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