الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الحسين في بورسعيد (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الحسين في محافظة بورسعيد، نقلًا عن القناة الأولى المصرية. 

txt

ما حكم من يصلي صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

txt

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة في أبوظبي

يؤدي أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة

وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

مواد متعلقة

حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد

ما حكم من يصلي صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة في أبوظبي

صلاة الجمعة من مسجد محمد علي في القلعة (بث مباشر)

صلاة الجمعة من المسجد الحرام (بث مباشر)

هل يجوز صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء

3500 فلسطيني فقط يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

النعماني يؤدي صلاة الجمعة مع طلابه بمسجد جامعة سوهاج الجديد

الجريدة الورقية