الحدائق العامة بالشرقية تتزين احتفالا بأعياد الميلاد

استعدت الحدائق العامة والأماكن الترفيهية بمحافظة الشرقية، والتي يُحب أن يرتادها الشراقوه في الأعياد والمناسبات، لقضاء أوقاتهم مع أسرهم، وذلك لما تتميز هذه الأماكن بأجوائها الشعبية الجميلة على مر العقود الماضية.

وحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، من أهم المتنزهات والأماكن التي يقصدها أهالي الشرقية وقاطنيها لقضاء وقت الأعياد، لما تتمتع به من أماكن مُحببه لدى الأبناء وأسرهم.

يقول المهندس إيمن لطفي، مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، إن



حديقة حيوان الزقازيق، تعد متنفساً وملاذاً لأهالي الشرقية، ويفد إليها الزائرين من جميع قرى ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أفراد أسرهم.

ولفت إلى أن الحديقة حديقة الحيوان بالزقازيق، أنهت استعداداتها لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الميلاد المجيد، وتم الإعلان عن فتح الحديقة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، أمام الجمهور بالأسعار العادية، وذلك وفق توجيهات الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأشار مدير عام حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة الزحام المتوقعة من زوارها خلال الاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس، وتم التوجيه بتقديم سبل الراحة للجمهور كافة دون أي معوقات من شأنها أن تعيق استمتاعهم في هذه المناسبة السعيدة.

ونوه مدير عام حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، إلى أنه تم تزويد جميع الأماكن في الحديقة بلمبات الإنارة، وعمل تغطية كاملة للحديقة بالإضاءة المبهجة، لإتاحة المجال أمام الزوار بالاستمتاع مع أسرهم في فترة الليل خاصة في ليلة رأس السنة الميلادية.

وذكر بأنه تم دعم الحديقة خلال الفترة الأخيرة بأنواع جديدة من الحيوانات والطيور، منها على سبيل المثال حيوان "أبو حراب"، هو أحد أنواع المها والذي كان في شمال أفريقيا سابقا، وتراجع وجوده خلال القرن العشرين، مؤكدا بأن أبو حراب وهو أحد الحيوانات المهددة بالانقراض، مضيفا بأنه تم دعم الحديقة أيضا بحيوان اللاما، هو من حيوان مستأنس من عائلة الجمال بأمريكا الجنوبية.

وأوضح أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين في حديقة الحيوان خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد والممتدة من يوم الأحد الموافق 31 من ديسمبر الجاري وحتى السابع من يناير المقبل، وعمل خطة لمواجهة الازدحام والتكدس أمام بوابات الدخول، وداخل الأماكن المتوقع أن تشهد إقبالا من الجماهير، وذلك لإتاحة المجال أمام الزوار للإستمتاع بجميع محتويات الحديقة وأماكنها الخلابة.

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