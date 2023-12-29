حزب الله يستهدف أجهزة تجسس وموقعين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلنت المقاومة اللبنانية "حزب الله" عن استهدف موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة.

وأضافت المقاومة اللبنانية، أنها استهدفت رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف وأصبناها بشكل مباشر.

على جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط من الجيش، خلال القتال في غزة، بالإضافة إلى إصابة 2 بجروح خطيرة.

وقال المجلس المحلي في مستوطنة "كوخاف يعقوب" إن ضابطًا في صفوف الجيش "الإسرائيلي" قُتل خلال القتال في غزة.