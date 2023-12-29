سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية تُبعد قاربًا يحمل أشخاصًا من الروهينجا

قال متحدث عسكري إندونيسي، إن سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في إقليم "آتشيه" أبعدت قاربا كان يحمل أشخاصا من أقلية الروهينجا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح المتحدث العسكري نوجراها جوميلار - حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الجمعة/ - أن السفينة صادفت قاربا خشبيا في المياه الواقعة بالقرب من جزيرة "ويه" الكائنة شمال غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

واتبعت سفينة البحرية الإندونيسية القارب - الذي يُعتقد أن على متنه لاجئي الروهينجا - حتى خرج من المياه الإندونيسية.

وأشار المتحدث إلى أنه ليس هناك تقديرات بشأن أعداد الروهينجا الذين كانوا على متن القارب.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1500 شخص من أقلية الروهينجا المسلمة وصلوا إلى إندونيسيا منذ شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واقتحم حشد كبير من الطلاب الإندونيسيين أول أمس الأربعاء مركزا يؤوي مئات الروهينجا في "باندا آتشيه" عاصمة إقليم آتشيه، مطالبين بترحيلهم.

فيما أعربت المفوضية السامية عن "انزعاجها الشديد" لرؤية هجوم على موقع يأوي عائلات اللاجئين الضعفاء.