الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية ويقتحم مدينة "البيرة"

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت مصادر أمنية فلسطينية اليوم /الجمعة/ إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم "الأمعري" في رام الله بوسط الضفة، وشابا من "طوباس" شمال شرق الضفة، واثنين من "الخليل" جنوبها، وأربعة من "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية، وطفلا من محافظة "أريحا" شرق الضفة. 

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية حي "سطح مرحبا" الراقي في مدينة "البيرة" الملاصقة لرام الله ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، والواقعة بقلب مُحافظة "رام الله والبيرة". 

ووقعت غالبية الاعتقالات الليلة الماضية في مُخيمات في قلب المُحافظات المذكورة.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك قرية "دير أبو مشعل" شمال غرب رام الله، واعتقل عددا من الفلسطينيين لم تعلنه الأجهزة الأمنية على وجه التحديد ولم تنشر حتى الآن مؤسسات الأسرى بيانا بشأنه.

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