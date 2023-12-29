صدمة في منتخب السلة بعد إصابة "زهران"

تلقى الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة السلة صدمة كبيرة بعد إصابة عمرو زهران لاعب الفراعنة خلال مباراة الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية لكرة السلة، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير.

وقال اتحاد السلة، في بيان إن اللاعب عمرو زهران سيتم عرضة على استشاري جراحة عظام للوقوف على حجم إصابته التي تعرض لها على مستوى الركبة في مباراة الكويت بالبطولة العربية.

وأشار البيان، إلى أن هناك اشتباهًا بإصابة زهران بقطع في الرباط الصليبي، حيث خرج اللاعب من الصالة رفقة طبيب المنتخب إلى أقرب مستشفى للفحص الأولي.

وفي وقت سابق، قال رامي جنيدي مدرب منتخب السلة في تصريحات تلفزيونية، إن عمرو زهران أصيب بالتواء في الركبة خلال الشوط الأول من المباراة، والإصابة كانت قوية وعلى إثرها تم استبداله وخروجه مباشرة إلى المستشفى.

وأضاف مدرب السلة: "اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة رنين من أجل الفصل والتشخيص النهائي للإصابة، ونأمل ألا تكون الإصابة خطيرة".

وسقط عمر زهران، مصابًا بعدما سجل نقطتين للفراعنة على طريقة "دانك" في سلة منتخب الكويت، ليسقط بعدها على الأرض.