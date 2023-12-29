الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اعتقال أكثر من 20 شابًا في بلدة دير مشعل بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باعتقال أكثر من 20 شابا في بلدة دير مشعل بالضفة الغربية، وفي السياق، أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الخميس، عن فزعه من الوضع المضطرب في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث إن المواجهات المميتة آخذة في التصاعد.

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إنهاء عمليات القتل غير القانونية

ودعا تورك، "إسرائيل إلى إنهاء عمليات القتل غير القانونية وعنف المستوطن ضد السكان الفلسطينيين"، وأفاد تقرير جديد صدر عن مكتبه، بأنه جرى التحقق من استشهاد 300 فلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بين 7 أكتوبر و27 ديسمبر، بينهم 79 طفلًا.

حقوق الإنسان

وحث التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل على إنهاء استخدام الأسلحة العسكرية، خلال عمليات إنفاذ القانون في المناطق المحتلة والكف عن "الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة للفلسطينيين".

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