قمة سعودية خالصة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

سحبت أمس الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، والتي أفرزت مواجهات متوازنة، أبعدت الأندية السعودية عن كلاسيكو مبكر بين النصر، الهلال، والاتحاد.



وستكون هناك مواجهة سعودية وحيدة تجمع النصر بقيادة النجم كريستيانو رونالدو ضد الفيحاء السعودي الذي جاء في التصنيف الثاني، فيما سيواجه الهلال وصيف حامل اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة فريق سبهان أصفهان الإيراني.

وتحول فريق ناساف الأوزبكي من المستوى الأول إلى الثاني في مجموعة الغرب، بعد أن أجريت القرعة حتى يحدث عملية التوازن قبل إجراء قرعة دور الـ16.

وستكون مواجهة الاتحاد مع فريق نافباخور الأوزبكستاني، فيما سيواجه العين الإماراتي فريق ناساف الأوزبكي في موقعة صعبة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 أيام: 12-14 فبراير للذهاب و19-21 للإياب، ومباريات ربع النهائي: 4-6 مارس 2024 للذهاب و 11-13 مارس للعودة، ونصف النهائي أيام: 16-17 أبريل للذهاب و23-24 أبريل للعودة، ومباراتي النهائي: الذهاب سيقام يوم 11 مايو 2024، والعودة 18 مايو 2024.

