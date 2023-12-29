محلل سياسي: الاحتلال يفرض التهجير لتغيير ديموجرافيا غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال حتى هذه اللحظة تسير في مخططها المنهجي لضرب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، عبر إجراءات عدة أهمها فرض التهجير سواء القسري، أو الطوعي، والعدوان الممنهج يهدف إلى التغيير الديموجرافي في قطاع غزة، ما يؤثر على مسار القضية الفلسطينية بإخراج القطاع من أي حلول مستقبلية قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

اندلاع الحرب في غزة:

أضاف «مطاوع»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه منذ اندلاع حرب غزة والدولة المصرية وضعت العديد من الخطوات للتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وأي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية، موضحًا: «مصر عملت على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة».

علاج الجرحى:

تابع المحلل السياسي الفلسطيني: «مصر وضعت منهجًا لعلاج الجرحى الذي يخفف من عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات الفلسطينية، خصوصًا أن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة»، قائلاً: «البدء في إقامة المرحلة الأولى من المخيم التابع للهلال الأحمر بخان يونس، من أهم الخطوات التي تم اتخاذها لإبقاء الفلسطينيين على أرضهم».