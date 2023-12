وكيل صحة سوهاج يتفقد غرفة الأزمات و مركز الخدمات الطارئة والنداء الألي 137

12/29/2023 11:32:18 AM

في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالحرص الدائم علي تطوير الخدمات بالمنظومة الصحية وكذلك المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة ، والخدمات المكملة لها

قام الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء أمس الخميس، بالمرور على غرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي ١٣٧ بديوان عام مديرية الشئون الصحية بسوهاج ، في حضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية وذلك للإطمئنان من انتظام سير العمل بالمركز وغرفة الأزمات، ومن كفاءة أداء العاملين به، في متابعة خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتنسيق تحويل الحالات المرضية بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

كما تابع ابوهاشم مع مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، خطة العمل على البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، ومدى الاستجابة والفترة الزمنية في التعامل معها وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية .

كما تابع وكيل صحة سوهاج بدء تفعيل الربط الإلكتروني والتواصل المباشر بين غرفة الأزمات والنداء الآلي ١٣٧ بالمديرية، وبين غرفة أزمات وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرفة إدارة الأزمة بالرعاية الحرجة، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بعد دعم المديرية بجهاز All in One من قبل وزارة الصحة، والمزود بالعديد من التقنيات الحديثة، ومحمل عليه تطبيقات الإجتماعات الافتراضية من المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان .

وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي رفع درجة الإستعداد بمنشآت القطاع الصحي بالمحافظة

يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة و أعياد الأخوة المسيحيين .