الصرف الصحي بالدقهلية: المحافظة تعرضت لموجة شديدة من الأمطار

قال المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الدقهلية، إن هناك تعاون وثيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أدى إلى سرعة التعامل مع موجة الأمطار ورفع الاستعدادات لها.

المحافظة تعرضت لموجة شديدة من الأمطار

وأكد “نصر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن المحافظة تعرضت لموجة شديدة من الأمطار، حيث تم تعطيل الدراسة على إثرها.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وإزالة المياه من الشوارع.

ونوه إلى أن الموجة كانت شديدة للغاية، مضيفا: “4 ساعات من المطر الغزير ودي أكبر كمية مطر شهدتها على مدار 5 أعوام”.