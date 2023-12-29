5 يناير بدء السدة الشتوية فى الفيوم

اعلنت مديرية الرى فى الفيوم بدء فترة السدة الشتوية فى المحافظة اعتبارا من 5 يناير وتستمر لمدة ثلاثة اسابيع حتى غروب الشمس يوم 26 يناير .وانه يسبق القفل الكلى قفل تدريجى لمدة خمسة ايام ويعقبها فتح تدريجى لمدة خمسة ايام .

فحص محطات المياة

من جهه اخرى اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن قيام إدارة جودة مياه الشرب التابعة للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمرور على بعض محطات إنتاج مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم (محطات العزب الجديدة ، والعزب القديمة ، وطاميه ، وقحافة ، والريان ، وسنورس ٢،١ ) على مدار أربعة أيام متتالية .

ياتى ذلك في إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وبتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه بضرورة وأهمية التقييم المستمر لمحطات ومعامل مياه الشرب وتحسين أداء وجودة إنتاج مياه الشرب ومراجعة مراحل تنقية المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب وأنظمة الجودة داخل المعامل وذلك طبقاََ لنماذج المراجعة بالشركة القابضة.

وخلال الزيارة قام الدكتور على القصاص بإدارة جودة مياه الشرب بالشركة القابضة برفقة دكتورة منى حسن مدير عام الجودة وشئون البيئة والدكتورة آمال احمد مدير إدارة جودة مياه الشرب بقطاع المعامل بشركة الفيوم بالمرور على المحطات لمراجعة إجراءات الجودة.

وأكد "النجار" أن الشركة تقوم بصفة دورية برفع عينات من محطات إنتاج المياه بكافة مراحل التنقية بالإضافة لرفع عينات من شبكات المياه بمختلف قرى ومدن المحافظة وتوفير سيارات مجهزة للقيام بعملية رفع العينات بشكل دائم ، ووضع خطط منتظمة لغسيل مراحل التنقية داخل محطات إنتاج المياه بالإضافة لعمليات غسيل شبكات المياه الخارجية وخزانات المياه الفرعية ، والحرص على تجهيز المعامل بالشكل المناسب وتوفير احدث أجهزة القياس والتحليل لضمان توفير أعلى معايير جودة المياه وتوفير كوب ماء نظيف للمواطنين.

وفى سياق متصل صرحت الدكتوره وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بصفة مستمرة بعمليات ضبط الجودة لجميع مراحل تنقية مياه الشرب وضبط وتعيين جرعات الكلور و الشبة بشكل منتظم وإجراء تجارب معملية لكافة المواد المستخدمة فى عمليات التنقية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف على عمليات غسيل المحطات والشبكات الخارجية و فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة فى حالة وجود إنحراف عن الحد المسموح به.