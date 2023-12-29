إيرادات هواوي تقترب من 100 مليار دولار في عام 2023

ارتفعت إيرادات شركة هواوي Huawei Technologies Co بنسبة 9٪ في عام 2023، لتتوج عامًا مثيرًا لقوة التكنولوجيا الصينية التي تحدت شركة Apple Inc والعقوبات الأمريكية باختراق مفاجئ في تكنولوجيا الرقائق.

وقفزت المبيعات إلى أكثر من 700 مليار يوان (98.7 مليار دولار)، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سنوات بفضل انتعاش أعمال الهواتف الذكية والمبيعات القوية لمعدات الجيل الخامس.

حققت شركة Huawei نجاحًا كبيرًا في عام 2023 بعد إطلاق هاتف ذكي مزود بمعالج Kirin المتطور المصنوع في الصين مقاس 7 نانومتر، والذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد بسبب القيود الأمريكية التي تهدف إلى عرقلة صناعة التكنولوجيا في البلاد. وأثار هذا الكشف جدلاً في واشنطن حول ما إذا كانت تلك القيود قد فشلت، وما الذي يجب القيام به.

بدأت شركة هواوي، التي تم شطبها كأفضل شركة للهواتف الذكية بعد أن قطعتها الولايات المتحدة عن الموردين الخارجيين في عام 2019، في العودة. وبرزت المجموعة التي يقع مقرها في شنتشن كرمز لتصميم الصين على إحباط القيود التي يفرضها منافسها الجيوسياسي. لكن هواوي نفسها حذرت من المخاطر التي ستشكلها واشنطن والاقتصاد العالمي المتقلب في عام 2024.

"بعد سنوات من العمل الشاق، تمكنا من الصمود في وجه العاصفة. وقال كين هو، أحد المديرين التنفيذيين العديدين الذين يتناوبون في منصب رئيس مجلس الإدارة، في رسالة تقليدية للموظفين في نهاية العام: "لقد عدنا الآن إلى المسار الصحيح إلى حد كبير". "علينا أن ندرك أن التغيرات في بيئة الأعمال لا تنتج عن الصراعات الجيوسياسية وحدها، ولكن أيضا عن الدورات الاقتصادية العالمية المتقلبة."

تتمتع شركة Huawei بدعم قوي محليًا منذ إدراجها في القائمة السوداء لعام 2019. ومنحت شركات الاتصالات المملوكة للدولة لشركة هواوي صفقات مربحة في مجال شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، واشترت مؤسسات أخرى أعمالًا متعثرة من الشركة.

استحوذ جهاز Mate 60 Pro – الجهاز الذي يحتوي على شريحة Kirin مقاس 7 نانومتر – على حصة سوقية من هاتف iPhone 15 من Apple منذ إطلاقه في أغسطس. وتحولت شركة هواوي إلى لاعب رئيسي في مجال أشباه الموصلات، وهو القطاع ذاته الذي تركز إدارة بايدن على تقليصه.

وتقوم شركة هواوي، وهي الشركة الرائدة تقليديا في مجال معدات الشبكات والهواتف الذكية، بإنشاء شبكة من مصانع الرقائق وتتلقى ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من التمويل من الحكومة ومسقط رأسها في شنتشن، وفقا لجمعية صناعة أشباه الموصلات.

ومع حلول عام 2024، قد تضطر شركة هواوي إلى التعامل ليس فقط مع حملة أمريكية مستمرة لاحتواء الصين، بل وأيضاً الضغوط لمواصلة تقدمها التكنولوجي.

وسوف يصبح هذا الأمر الأخير أكثر صعوبة مع تعرض المكونات الحرجة النادرة بالفعل لصناعة الرقائق، مثل المعدات، لمزيد من الضغط. قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن الولايات المتحدة ستتخذ "أقوى إجراء ممكن" لحماية أمنها القومي عندما سئلت عن كيفية ردها على الاختراق الذي حققته شركة هواوي.