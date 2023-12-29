فتح باب التقديم في التعليم المدمج بجامعة القاهرة غدًا

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فتح باب التقديم في برامج التعليم المدمج بدءا من غد السبت.

وحدد مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، لفتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2024 للحصول على البكالوريوس / الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

وأوضح مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة أن مواعيد التقديم بمقر المركز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

يشمل مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة عدة برامج دراسية، وهي برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين) في كلية التجارة.

وفي كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة القاهرة يوجد برامج التعليم المدمج الآتية: برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.

وفي كلية الآداب جامعة القاهرة، يتاح برامج التعليم المدمج في: الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وبرنامج الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وبرنامج الاجتماع التطبيقي، وبرنامج النشر و الحفظ الرقمى.

أما كلية دار العلوم في جامعة القاهرة فتتيح برنامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية ضمن التعليم المدمج.

شروط القبول في التعليم المدمج بجامعة القاهرة

يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس، وليسانس) ببرامج التعليم المدمج في جامعة القاهرة بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني. يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + عامين معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج في جامعة القاهرة بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني. يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج في جامعة القاهرة بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل. يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

الأوراق المطلوبة في التعليم المدمج