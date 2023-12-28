محمد الجندي يشيد بمبادرة الهجرة والبريد المصري ويقدم مقترح لإتمام عملية التحويل من الخارج بكل سهولة

أعرب محمد الجندي، عضو مجلس إدارة البيت المصري في بولندا والمتحدث الإعلامي للبيت المصري عن سعادته الشديدة لإتمام مثل هذه الخطوة من قبل وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وتابع الجندي في تصريحات خاصة للوفد، أن المصريين بالخارج وخاصة الجالية المصرية في بولندا كانت في أمس الحاجة الي مثل هذا التعاون من أجل تسهيل واحدة من أهم الخدمات التي يقوم بها المصريين بالخارج بشكل يومي و هي إجراءات التحويلات النقدية و إرسال المستندات و الوثائق سواء الشخصية منها أو التجارية خاصة ومع زيادة التبادل التجاري بين مصر وبولندا في الفترة الأخيرة.

وأشار الجندي أنه قد يكون من الجيد أن يتم النظر في إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون فيما بين البريد المصري ومكاتب البريد في العواصم الأوروبية و منها العاصمة البولندية وارسو من أجل تواجد ممثلي للبريد المصري في تلك المكاتب يختصون بإتمام عمليات التحويل النقدي و عمليات الإرسال البريدي بين بولندا و مصر و الحرص على تقليل مدة الإرسال للوصول بها إلى أسرع مدة ممكنة، والعمل على تأمين المستندات وحمايتها من التلف او الفقد خلال عملية الإرسال بين البلدين.

كما إقترح الجندي أنه يجب العمل على تطوير تطبيقات للهواتف المحمولة من خلال البريد المصري يتم استخدامها في عمليات التحويل النقدي لتتم عملي التحويل من الخارج بصورة الكترونية بشكل كامل دون الحاجة الى الذهاب لفروع او نقطة لإتمام مثل هذه العمليات وبالتالي يمكن أن تتم عملية التحويل بصورة لحظية أسوة بمكاتب البريد والبنوك وشركات تحويل الأموال الدولية بالخارج.