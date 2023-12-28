كشف ملابسات العثور على جثة مسنة بمنزلها بسوهاج

كشف ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، ملابسات واقعة العثور على جثة مُسنة في منتصف الثمانينات من العُمر، بها آثار خنق وقطع في الأذنين، داخل منزلها بمنطقة الساحل دائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الفقيدة ونجليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة فعلت ذلك من أجل سرقة قرطها الذهبي؛ إثر مرورهم بضائقة مالية في الفترة الأخيرة استدعت الأم في وضع خطة لسرقة قرط جارتها المسنة الذهبي وبيعه إلا أن العجوز قاومتها فساعدتها نجلتها ونجلها في التخلص منها خنقًا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بلاغًا مفاده العثور على جثة ثمانينية داخل منزلها بمنطقة الساحل دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة مسنة تدعى (زينب. م. ع- 85 عامًا- وتقيم بذات الناحية)، مسجاة على الأرض داخل منزلها، وبفحص الجثة ظاهريًا تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وقطع في الأذنين.

وعقب عمل التحريات اللازمة والتحقيقات الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، جارة المجني عليها وتدعى (صفاء ونجليها منه. م، 17 عامًا، وطارق. م، 15 عامًا، يقيمون بذات الناحية)، وبضبطهم اقروا بارتكاب الواقعة لسرقة قرط المجني عليها الذهبي؛ لمرورهم بضائقة مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن جهة أخرى وقع حادث تصادم مروع على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي في قرية عرب العوامر، مركز الفتح. في هذا الحادث، تصادمت سيارتين كانت إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، مما تسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وفحص مكان الحادث والمعاينة الأولية أظهرت آثار الاصطدام القوي بين السيارتين، مما أسفر عن وفاة الأشخاص الستة. الضحايا تم تحديدهم على أنهم "حسام حسن عبدالفتاح" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان المنيا، و"شعبان عبدالمجيد فهمي" البالغ من العمر 30 عامًا من سكان كفر الشيخ، و"أحمد أشرف محمد" البالغ من العمر 25 عامًا من سكان المنيا، و"أحمد محمد علي" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان البداري، و"محمد زين العابدين" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان درنكة، و"محمود حنفي" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان البداري.