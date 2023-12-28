مصرع إمام مسجد بعد سقوط سقف عليه بالمنوفية

لقي إمام مسجد بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية مصرعه إثر سقوط سقف المسجد عليه عقب انتهاء صلاة العشاء مساء اليوم الخميس، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى قويسنا المركزي.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بمصرع ا.ع 50 سنة، إمام مسجد غير تابع لوزارة الأوقاف بمركز قويسنا إثر سقوط سقف المسجد عليه والمكون من أخشاب وجبسن بورد وجرى نقله لمستشفى قويسنا.

وأكد مصدر أمنى أن الشخص المتوفى يؤم المصلين تطوعا ومكث يقرأ الفران الكريم عقب انتهاء صلاة العشاء ليلقى مصرعه.

ومن جهة أخرى وقع حادث تصادم مروع على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي في قرية عرب العوامر، مركز الفتح. في هذا الحادث، تصادمت سيارتين كانت إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، مما تسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وفحص مكان الحادث والمعاينة الأولية أظهرت آثار الاصطدام القوي بين السيارتين، مما أسفر عن وفاة الأشخاص الستة. الضحايا تم تحديدهم على أنهم "حسام حسن عبدالفتاح" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان المنيا، و"شعبان عبدالمجيد فهمي" البالغ من العمر 30 عامًا من سكان كفر الشيخ، و"أحمد أشرف محمد" البالغ من العمر 25 عامًا من سكان المنيا، و"أحمد محمد علي" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان البداري، و"محمد زين العابدين" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان درنكة، و"محمود حنفي" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان البداري.

وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي الإيما العام بأسيوط وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام حيث يتلقون العلاج اللازم. تم استدعاء فرق الإنقاذ والشرطة لموقع الحادث وباشرت في التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المؤلم.