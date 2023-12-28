آبل تبيع طرازات Watch بعد توقف حظر الاستيراد مؤقتًا

عادت الأجهزة القابلة للارتداء Apple Watch Series 9 وUltra 2 للبيع من خلال الشركة المصنعة. كنا نعلم أن هذا سيأتي بالأمس، بعد أن منحت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة وقفًا مؤقتًا لحظر الاستيراد والمبيعات. ومن الممكن إعادة فرض الحظر في 10 يناير، عندما تقرر لجنة التجارة الدولية (ITC) ما إذا كانت ستمنح شركة أبل فترة توقف أطول أم لا.

ومن الممكن أن يعود أيضًا في 13 يناير، وهو التاريخ الذي تتخذ فيه نفس الوكالة قرارًا بشأن إعادة تصميم Apple لكلتا الساعتين الذكيتين. أخيرًا، استمر الحظر لأكثر من يوم بقليل ولم يؤثر إلا على المستهلكين الذين يشترون مباشرة من شركة Apple، حيث كانت الأجهزة متاحة بسهولة من تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية.

وقالت شركة آبل لـ Engadget إنها "مسرورة لأن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية أوقفت أمر الاستبعاد بينما تنظر في طلبنا بإبقاء الأمر في انتظار استئنافنا الكامل". وفي قلب المشكلة هناك دعوى قضائية أصدرتها شركة التكنولوجيا الطبية Masimo، والتي تزعم أن أجهزة استشعار الأكسجين في الدم المستخدمة في أجهزة Apple Watch الأحدث تنتهك براءتي اختراع. كما اتهمت الشركة شركة أبل بسرقة الأسرار التجارية والصيد الجائر للموظفين.

اتفقت لجنة التجارة الدولية مع شركة Masimo، مما أدى إلى سعي شركة Apple لتقديم إصلاح للبرامج. ومع ذلك، فقد تم الحكم بأن هذه مشكلة تتعلق بالأجهزة المتعلقة بالمستشعر الفعلي، مما أدى إلى عودة شركة Apple إلى لوحة الرسم. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مستشعر الأكسجين في الدم المعاد تصميمه بحلول 13 يناير. ولم تكن Apple Watch SE الصديقة للميزانية جزءًا من هذه المناقشة أبدًا، لأنها لا تحتوي على مستشعر للأكسجين في الدم.

ولطالما اعتبرت شركة أبل أن الحظر سيسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" للشركة. ولتحقيق هذه الغاية، يحقق جانب الساعات من أعمال أبل حوالي 17 مليار دولار سنويًا، وفقًا لبلومبرج. سنبقيك على اطلاع مع تقدم هذه الحالة. في هذه الأثناء، قم بشراء Apple Watch Series 9 التي تمت مراجعتها جيدًا بينما لا يزال بإمكانك ذلك.