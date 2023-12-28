LG تطور روبوتًا بقدمين لمراقبة حيواناتك الأليفة

ستبدأ شركة LG في بيع روبوت صغير الحجم ذو قدمين يمكنه التجول في منزلك بحرية. يتمتع الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي سيظهر لأول مرة في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، بمجموعة واسعة من القدرات - بدءًا من إعلامك بأنك تركت مكيف الهواء قيد التشغيل أثناء وجودك بعيدًا إلى مشاهدة حيوانك الأليف أثناء وجودك في العمل. مثل المساعدات المنزلية الذكية الثابتة، مثل Alexa أو Apple HomePod، يمكن لروبوت LG أيضًا إخبارك بالطقس وتذكيرك بتناول أدويتك في الوقت المحدد.

يتم تشغيل الروبوت بواسطة منصة Qualcomm’s Robotics RB5، والتي تتضمن مزيجًا من الأجهزة والبرامج التي تقوم بتشغيل برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوت. وتشمل بعض هذه الميزات قدرته على التعرف على الوجوه والأصوات، ومعالجة مشاعر من حوله والمشاركة في المحادثة. تقول LG إن الروبوت سيكون قادرًا على الترحيب بك عند باب منزلك، وتحليل مشاعرك وتشغيل الموسيقى إما لتعزيز مزاجك الجيد أو تهدئتك للنوم. ويمكنه أيضًا "التعبير" عن طريق تغيير وضعيته بفضل مفاصل ساقيه المفصلية. على الرغم من أنها ميزة لطيفة، إلا أنها قد لا يكون لها أي استخدام عملي بخلاف جعلها سهلة الوصول إليها.

كما أن الروبوت مزود بكاميرا في وجهه ومكبر صوت وأجهزة استشعار مختلفة في جميع أنحاءه تمنحه القدرة على التنقل والتحدث والاستماع. ويمكنه أيضًا قياس جودة الهواء الداخلي ودرجة الحرارة، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان يمكن ربطه بالفعل بنظام المنزل الذكي والتحكم في منظم الحرارة الخاص بك. ولم ترد LG بعد للتعليق على هذا الأمر، وقالت إنه سيتم الإعلان عن سعر الروبوت في وقت لاحق.

ونظرًا لأن الروبوت يمكنه التحرك بحرية، يمكنك برمجته لرعاية حيواناتك الأليفة أثناء غيابك وإرسال إشعارات لهاتفك الذكي "في حالة اكتشاف أي نشاط غير عادي". وباستخدام نفس أدوات المراقبة، يمكن للروبوت أن يعمل بمثابة "حارس أمن" متنقل ويرسل إليك إشعارات إذا كانت هناك حركة في المنزل أثناء غيابك. أو على الأرجح، فقط أخبرك أنك تركت أضواء المطبخ مضاءة.