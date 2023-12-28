متظاهرون معارضون يشتبكون مع الشرطة في كينشاسا بعد إعلان النتائج الجزئية

اتهم مرشح المعارضة الرئيسي في الكونغو الشرطة، باستخدام الرصاص الحي لتفريق احتجاج في العاصمة، فيما طالب المتظاهرون بإعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وقال مارتن فايولو وهو يحمل رصاصة لوكالة أسوشيتد برس، إنها سقطت بالقرب منه بينما كان متحصنا داخل مقره خلال مواجهة مع الشرطة ولم يتسن التحقق من ادعائه.

ومن جانبه أوضحت الشرطة إنه لم يتم استخدام الرصاص الحي، بل الغاز المسيل للدموع فقط، وإنها تستعيد النظام. وشاهد صحفيو أسوشيتد برس الشرطة تعتدي جسديا على بعض المتظاهرين.

وفايولو واحد من خمسة مرشحين للمعارضة دعوا إلى الاحتجاج.

كما شككت بعض جماعات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين في التصويت وزعموا أنه تم تمديده بشكل غير قانوني. تأخرت العديد من مراكز الاقتراع في بدء العمل ، وبعضها لم يفتح على الإطلاق. كان بعضها يفتقر إلى المواد ، وكانت العديد من بطاقات الناخبين غير مقروءة لأن الحبر قد تلطخ.

وفي بعض أجزاء الكونغو، كان الناس لا يزالون يدلون بأصواتهم بعد خمسة أيام من الانتخابات.

وقال فايولو "أشعر بالسوء لأن هذا لم يعد بلدا" مضيفا أن الكونغوليين لن يقبلوا ذلك إذا أعلن فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية أخرى، إنه إذا لم يكن هناك إعادة تصويت ، فستستمر المظاهرات.

وحتى مساء الثلاثاء، حصل تشيسيكيدي على ما يقرب من 79٪ من الأصوات، وحصل زعيم المعارضة ورجل الأعمال مويس كاتومبي على حوالي 14٪، وحصل فايولو على حوالي 4٪ من حوالي 6 ملايين صوت. ومن المتوقع صدور النتائج النهائية قبل العام الجديد.

وأمضى تشيسيكيدي معظم وقته في منصبه في محاولة لكسب الشرعية بعد انتخابات 2018 المتنازع عليها، حيث قال بعض المراقبين إن فايولو هو الفائز الشرعي. وكان من المتوقع أن يصوت نحو 44 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، في انتخابات هذا العام.

وقالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للمؤتمر الأسقفي الوطني للكونغو وكنيسة المسيح في الكونغو إن أكثر من 27 في المئة من مراكز الاقتراع لم تفتح أبوابها وإن هناك 152 تقريرا عن أعمال عنف أو مواجهات أو مشاجرات يعتمد ذلك على عينة من 1,185 تقريرا للمراقبين.

وتجمع ما لا يقل عن 100 متظاهر حول مقر فايولو يوم الأربعاء وألقوا الحجارة وأحرقوا الإطارات وتحصن البعض في الداخل بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. اقتحم بعض الضباط المقر.

وأشار أحد المتظاهرين، كريستيان لامبا، نحن لا نتفق مع هذه الانتخابات التي حدثت للتو. نحن الشعب نريد السلام في البلاد، ولهذا السبب نطلب أن تكون الانتخابات ذات مصداقية وشفافة وسلمية.

وكان المتظاهرون يأملون في تنظيم مسيرة إلى لجنة الانتخابات، لكن الحكومة حظرت يوم الثلاثاء الاحتجاج.

وأظهر مساعد فايولو، الأمير إبنج، أرضية ملطخة بالدماء في المقر وأكد أن 11 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى. ولم يتسن على الفور تأكيد ذلك.

وحذرت جماعات حقوقية من أن المزيد من الاحتجاجات قد تأتي.

قال كريسبين تشيا ، وهو ناشط في جماعة حقوق الإنسان المحلية LUCHA، إن "إذا قررت (لجنة الانتخابات) الاستمرار ، فسوف تغرق البلاد في فوضى تامة ، ولن يسمح الناس بدوس حقوقهم بالأقدام من قبل مجموعة من الأفراد المتعطشين للسلطة" .