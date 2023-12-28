تدريب 21 من العاملين بادرات الطب العلاجى

نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم و باشراف الدكتور احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 21 من العاملين بادارات العلاجى و الوقائى والرعاية الاساسية والعلاج الحر والتخطيط ومركز المعلومات على نظم المعلومات الجغرافية GIS و التى تستخدم فى تحديد اماكن تواجد الخدمة الصحية و ايضا توزيعات الامراض.

اقيم التدريب برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم واللواء المهندس الدكتوراشرف محمد عبد العليم -مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة ايناس بدر ‐مدير عام الادارة العامة لشبكات الانترنت والنشر ومدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز .

قام بالتدريب المهندسة شيماء دياب -من مركز تدريب تكنولوجيا الصحية والاحصاء بوزارة الصحة , واستمر التدريب 3 ايام بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم.

تدريب للترصد

ومن جهه اخرى عقدت ادارة الأوبئة و الترصد بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة مروة مرسى -مدير الادارة اجتماعا و تدريبا لمناقشة مؤشرات قياس الآداء الخاصة بالترصد وذلك فى اطار حرص وزارة الصحة والسكان على تنشيط اعمال الترصد بالمحافظة بما ينعكس بالايجاب على الصحة العامة للمواطنين وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و باشراف الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية.

تم خلال التدريب شرح مؤشرات الترصد المبنى على الحدث ومراجعة الربع سنوى للبرنامج وشرح قائمة (EBS) وتم التدريب على فترتين الاولى للمستشفيات والثانية للادارات الصحية وحضره 45 من مسئولى الترصد بالمستشفيات و الإدارات الصحية و مراقبى ترصد الأوبئة بالمديرية والادارات الصحية وتم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

قام بالتدريب محمد شعبان عبد المهدى -مراقب عام الأوبئة والترصد بالمديرية والدكتورة رنا عماد الدين -مسئول الترصد المبنى على الحدث بالمديرية.

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