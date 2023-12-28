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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الطقس في القاهرة.. حالة الجو ودرجات الحرارة الجمعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر ومحافظات الجمهورية.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الجمعة طقس معتدل نهاراً بارد ليلا، كما تشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق خاصة على الطرق القريبة من نهر النيل والمسطحات المائية .

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لليوم الثاني.. طقس شديد البرودة بكفر الشيخ واستمرار سقوط الأمطار

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طقس اليوم ودرجات الحرارة.. مائل للبرودة وأمطار في 6 محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى

 

وبالنسبة لفرص الأمطار غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة:

 

 القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15

 والجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 15

 والقليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 15.

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