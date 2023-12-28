بنين ترفع تعليق البضائع العابرة إلى النيجر

رفعت بنين تعليقها عن البضائع المستوردة العابرة إلى النيجر عبر ميناء كوتونو ، حسبما قال المدير العام للميناء يوم الأربعاء ، بعد خمسة أشهر من العقوبات على البلد الذي ضربه الانقلاب.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر في أعقاب انقلاب في 26 يوليو تموز أطاح فيه الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق الحدود مع بنين، التي شهدت انخفاضا في الإيرادات بعد توقف نقل البضائع إلى النيجر عبر موانئها.

قال المدير العام للميناء بارت جوزيف يوهان فان إينو، تم رفع الإجراء المتعلق بتعليق البضائع المستوردة المتجهة إلى النيجر في ميناء كوتونو"

وأضاف أن الإجراء اتخذ «في ضوء التحسن الكبير في الظروف التشغيلية لمناولة البضائع في ميناء كوتونو، ولا سيما انخفاض معدل الازدحام».

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع تقريبا من دعوة رئيس بنين باتريس تالون إلى إعادة العلاقات بسرعة بين بلاده والنيجر المجاورة.

ويشعر البلدان بالقلق أيضا من خط أنابيب نفط عملاق سيسمح للنيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم، ببيع نفطها الخام في السوق الدولية لأول مرة، عبر ميناء سيمي في بنين.